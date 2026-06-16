EVIAN, 16 GIU - Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è stato un "incontro di chiarimento", senza "battute né scherzi". Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7 spiegando che lo scambio di ieri sera a margine della cena dei leader è stata "una" delle occasioni ma che ce ne saranno altre di qui alla fine del vertice. Non ci sono stati focus su singoli aspetti ma si è trattato di un "utile scambio" nel corso del quale la premier italiana ha ribadito "quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali", principio chiarito "da entrambe le parti". Nei momenti di pausa, forse già nel pomeriggio, "ci saranno occasioni di approfondire ulteriormente".
Fonti, chiarimento tra Meloni e Trump, 'importante l'unità dell'Occidente'
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