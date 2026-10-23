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Fonti, attiviste italiane fermate in Cisgiordania potrebbero essere espulse già oggi

ROMA, 23 OTT - L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme sono in stretto contatto con le autorità israeliane, che hanno comunicato che le cinque connazionali fermate ieri in Cisgiordania dovrebbero essere trasferite oggi presso l'Autorità israeliana per l'immigrazione, in vista della loro espulsione e del conseguente rimpatrio, che potrebbe avvenire a partire da oggi. Lo fanno sapere fonti informate.

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