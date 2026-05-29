Fmi, Bm e Iea, 'carburanti a rischio in estate se non riapre Hormuz'

WASHINGTON, MAY 29 - Fmi, Banca mondiale (Bm) e Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. "Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo Stretto di Hormuz", hanno affermato i vertici delle tre istituzioni in una nota congiunta.