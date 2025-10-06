Giornale di Brescia
Flotilla: Presidente Cuba chiede liberazione di David Adler

A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board. ANSA/ORIETTA SCARDINO
L'AVANA, 05 OTT - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha chiesto domenica la liberazione di David Adler, co-fondatore dell'organizzazione Progressive International e di 170 membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, arrestati dalle forze israeliane mentre trasportavano aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Chiediamo la liberazione del co-coordinatore di Progressive International, David Adler e di altri 170 membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, crudelmente intercettati dalle forze israeliane mentre si avvicinavano alla costa di Gaza", ha scritto Díaz-Canel sui social media, secondo quanto riportato da Efe. Il leader cubano ha anche chiesto che "cessi l'impunità dei sionisti genocidi e dei loro complici".

