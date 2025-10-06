Flotilla: Presidente Cuba chiede liberazione di David Adler

L'AVANA, 05 OTT - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha chiesto domenica la liberazione di David Adler, co-fondatore dell'organizzazione Progressive International e di 170 membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, arrestati dalle forze israeliane mentre trasportavano aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Chiediamo la liberazione del co-coordinatore di Progressive International, David Adler e di altri 170 membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, crudelmente intercettati dalle forze israeliane mentre si avvicinavano alla costa di Gaza", ha scritto Díaz-Canel sui social media, secondo quanto riportato da Efe. Il leader cubano ha anche chiesto che "cessi l'impunità dei sionisti genocidi e dei loro complici".