Flotilla, pm Roma valutano reati di tortura e violenza sessuale

ROMA, 22 MAG - La procura di Roma che indaga sull'abbordaggio della Flotilla, oltre al reato di sequestro di persona sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Secondo quanto si apprende i magistrati di piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video diffuso dai canali social del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italianiin quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Intanto a piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. In base a quanto si apprende, su delega dei pm di Roma è già stato ascoltato il il deputato del M5S Dario Carotenuto.