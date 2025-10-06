Giornale di Brescia
Flotilla: Membri del CUP e attivisti sono atterrati a Barcellona

epa12433863 Barcelona's former Mayor Ada Colau, one of the Spanish activists detained by Israeli forces as part of the Global Sumud Flotilla, arrives at El Prat airport in Barcelona, Spain, 05 October 2025. EPA/TONI ALBIR
AA

BARCELLONA, 06 OTT - La presidente del gruppo CUP, Candidatura di Unità Popolare al Parlamento, Pilar Castillejo, e il membro del del partito, Adrià Plazas, insieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla, sono atterrati all'aeroporto di Barcellona-El Prat, dopo essere stati rilasciati stamattina da Israele, secondo quanto riportato da Efe. Dei 49 spagnoli a bordo della Flotilla, intercettati da Israele la scorsa settimana, 21 sono tornati in Spagna ieri, 27 lo hanno fatto lunedì mentre per una attivista la detenzione è stata prolungata dalle autorità israeliane poiché accusata di aver morso un'agente di polizia nel carcere di Ketziot. Decine di sostenitori della sinistra indipendentista e sindacalisti hanno sostenuto gli attivisti della Flotilla al loro arrivo all'aeroporto di Barcellona.

