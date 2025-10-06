Giornale di Brescia
Italia e Estero

Flotilla:Leader Cup spagnolo, 'Denuncia a Israele per sequestro'

epa10116910 Passengers wait in line at a check-in desk at El Prat Airport in Barcelona, Spain, 12 August 2022. The first day of the EasyJet pilots' strike in August has caused cancellations at El Prat and in Palma de Mallorca Airports. EPA/ALEJANDRO GARCIA
epa10116910 Passengers wait in line at a check-in desk at El Prat Airport in Barcelona, Spain, 12 August 2022. The first day of the EasyJet pilots' strike in August has caused cancellations at El Prat and in Palma de Mallorca Airports. EPA/ALEJANDRO GARCIA
AA

BARCELLONA, 07 OTT - La presidente del gruppo CUP, Candidatura di Unità Popolare al Parlamento spagnolo, Pilar Castillejo, ha annunciato un'"azione legale" per denunciare il "rapimento" degli attivisti della Global Sumud Flotilla per mano dello Stato di Israele. Lo ha dichiarato ai giornalisti dopo essere arrivata all'aeroporto di Barcellona-El Prat, come riporta la Efe. Dopo aver abbracciato familiari, amici e attivisti, Castillejo è apparsa davanti ai media insieme ad Adrià Plazas, membro della segreteria nazionale della CUP e anch'egli membro della Flotilla. Castillejo ha denunciato i cinque giorni di "sequestro" che lei e altri attivisti hanno subito, in condizioni di "abuso fisico e psicologico" e senza la fornitura di medicinali ad alcuni detenuti che ne avevano bisogno.

Argomenti
FlotillaBARCELLONA

