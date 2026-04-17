Flacks Group, 'vogliamo l'ex Ilva, gli ostacoli giudiziari non ci spaventano'

TARANTO, 17 APR - "Nonostante le turbolenze giudiziarie che continuano ad agitare il dossier dell'ex Ilva di Taranto, Flacks Group conferma la volontà di investire nello stabilimento. Gli ostacoli giudiziari non ci spaventano e non cambiano la nostra visione strategica". Lo afferma in una nota il fondo americano interessato all'acquisto dell'ex Ilva (l'altro player che concorre all'acquisizione del gruppo è la società siderurgica indiana Jindal International). "Anche le tensioni legate alla sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica disposta dal sindaco, e il possibile ricorso dei commissari al Tar, - aggiunge la nota - non ci intimoriscono: nulla potrà scalfire la nostra determinazione a rilanciare lo stabilimento, proteggere i posti di lavoro e garantire un futuro solido, sostenibile e rispettoso dei più alti standard ambientali per la comunità di Taranto". Il fondo americano spiega che "i migliori manager internazionali da noi coinvolti hanno analizzato ogni dettaglio del progetto e siamo convinti - anche alla luce del business plan già condiviso con i commissari e il governo - che l'ex Ilva possa funzionare pienamente, offrendo garanzie concrete e un futuro di speranza per i cittadini. Vogliamo chiudere un capitolo buio della storia di questa acciaieria: il potenziale c'è, così come il know-how e la competenza necessari per rilanciarla a livelli eccellenti".