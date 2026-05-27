Finisce in ospedale lite tra neosindaco e comandante polizia municipale

LATERZA, 27 MAG - Si è reso necessario l'intervento dei carabinieri questa mattina nel municipio di Laterza (Taranto) dopo un acceso confronto tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi, a quanto si apprende, sono stati trasportati in ospedale dopo uno stato di forte agitazione. Secondo quanto riportato in una nota della lista civica del sindaco, Cristella sarebbe stato colto da malore, rendendo necessario l'intervento del 118. I medici, dopo le prime cure, ne avrebbero disposto il trasferimento e il ricovero nel il reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta. Il sindaco, eletto con il 43,36% dei consensi, è tornato alla guida del Comune dopo 16 anni. La lite sarebbe maturata nel corso di un incontro istituzionale nella stanza del primo cittadino, alla presenza del consigliere comunale Salvatore Colacicco, convocato per discutere dell'organizzazione del lavoro della Polizia locale. Nel corso del colloquio, riferisce la lista civica Giuseppe Cristella, il primo cittadino avrebbe notato "un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore per registrare il colloquio". Nel comunicato si aggiunge che il sindaco avrebbe quindi interrotto la riunione e "chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto in corso presso la propria stanza", chiedendo chiarimenti sull'accaduto. Ne è nato un acceso confronto e anche il comandante Frigiola, secondo quanto si è appreso, si sarebbe sottoposto ad accertamenti nello stesso presidio ospedaliero. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell'accaduto.