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Fiamme in roulotte a Roma, un ferito grave

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ROMA, 26 APR - Incendio di una roulotte in sosta presso un'area verde in via dell'Oceano Indiano al Torrino a Roma. Sul posto i carabinieri della compagnia e della stazione Eur. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 62 anni, senza fissa dimora, è rimasto coinvolto dalle fiamme mentre era intento a cucinare, probabilmente a causa del malfunzionamento di un fornelletto a gas. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e successivamente trasportato in codice rosso in ospedale, in pericolo di vita.  I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, mentre i rilievi tecnici sono stati affidati ai Carabinieri della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. La roulotte, completamente distrutta dalle fiamme, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulle cause esatte dell'accaduto.

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