CASTEL DI LAMA, 17 GIU - Sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Il fatto è accaduto intorno alle 11: per l'attività a scuola sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Un liquido che ha generato una fiammata che ha coinvolto i due bambini, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del 118. Una volta giunti sul posto i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione ed hanno disposto l'arrivo di due eliambulanze a bordo delle quali il maschietto e la femminuccia sono stati trasferiti in codice rosso al Torrette. I carabinieri stanno sentendo le insegnanti presenti e la dirigente scolastica per cercare di ricostruire l'accaduto che ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola in quei drammatici istanti.
Fiamme durante attività in una scuola materna, ustionati due bimbi di 5 anni
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