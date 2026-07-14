ROMA, 14 LUG - L'orientamento di Forza Italia è favorevole a votare 'Sì' all'emendamento sulle preferenze presentato da FdI, Nm e Udc alla legge elettorale. Lo apprende l'ANSA da fonti del partito. La posizione da tenere in Aula alla Camera sarà definita dalla riunione del gruppo dei deputati, convocata a mezzogiorno. Le stesse fonti spiegano che quella proposta nell'emendamento è considerata una soluzione di mediazione.
FI verso il 'Sì' alle preferenze, attesa per la riunione del gruppo
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