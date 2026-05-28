Fi ritira emendamento al Piano casa, 'non era condono ma sanatoria per Campania'

ROMA, 28 MAG - Fi ritira l'emendamento al piano casa che secondo le opposizioni avrebbe introdotto un condono modello 2003. L'emendamento era stato presentato a titolo personale dalla deputata Annarita Patriarca che ne spiega il senso parlando di sanatoria per la situazione campana. 'Ho presentato un emendamento in materia sanatoria a titolo personale e con convinzione, nell'esclusivo interesse della gente, soprattutto di quelle famiglie che vivono in contesti difficili e disagiati del territorio campano. Premetto che non si tratta di nessuna ipotesi di nuovo condono, ma di un tentativo di risolvere quella che è diventata una piaga sociale, determinata da una scelta nefasta dell'epoca, di non applicare il condono del 2003 nel solo territorio campano, a differenza delle altre regioni italiane. La mia decisione di ritirare l'emendamento risponde alla volontà di evitare vergognose strumentalizzazioni e sterili polemiche da parte di chi oggi dimostra di non avere più la capacità di ascoltare le istanze dei territori e dei problemi reali dei cittadini', continua .