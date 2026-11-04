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FI, 'la manovra va migliorata, anche il Mef faccia la sua parte'

ROMA, 04 NOV - "Forza Italia ha convenuto con i suoi interlocutori che la manovra andrebbe migliorata ma, considerando la complessità della situazione internazionale e le risorse disponibili, anche il Mef dovrebbe fare la sua parte per trovare le coperture adeguate". E' il messaggio emerso, secondo quanto apprende l'ANSA da più fonti di FI, all'interno del partito dopo le riunioni odierne sulla manovra, iniziate con un confronto con la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal).

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