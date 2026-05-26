Festa per gli 80 anni della Repubblica, la Rai si veste di tricolore

(di Michele Cassano) ROMA, 26 MAG - Iniziative speciali, concerti e una celebrazione finale a Piazza del Quirinale per festeggiare gli ottant'anni della Repubblica, con un'ampia copertura da parte della Rai. L'1 e 2 giugno, insieme a tante piazze d'Italia, anche la tv pubblica si vestirà di tricolore andando in onda con il logo creato dalla Presidenza della Repubblica per l'occasione. "Ci saranno alcune novità rispetto alla tradizione", ha spiegato Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella, in conferenza stampa, elencando i vari eventi previsti. Il via lunedì 1 giugno alle 9.30, quando apriranno i giardini del Quirinale alle categorie fragili, che incontreranno il Capo dello Stato alle 12.00 e alle 12.30 assisteranno ad un concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, diretta da Massimo Nunzi. Poi alle 15.00 ci sarà il cambio della guardia solenne. All'anniversario è dedicato il tradizionale concerto dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, in diretta su Rai 1 sempre il primo giugno alle 17.50. "È un'occasione straordinaria per confermare il ruolo del servizio pubblico come testimone della storia della nostra nazione - ha detto l'Ad Rai Giampaolo Rossi -. La Rai in questi anni è stata più istituzione che broadcaster e per la ricorrenza attiveremo un palinsesto straordinario e multipiattaforma con l'obiettivo di rinsaldare il legame tra la tv pubblica e l'Italia". Martedì 2 giugno si entrerà nel cuore della Festa con la parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, che sarà trasmessa a cura del Tg1 e Rai Quirinale (dalle 9.10 alle 12.00). Nel pomeriggio di Rai 1 "Un caffè con il Presidente. La Repubblica che verrà" (ore 18.50): dieci giovani under 35 incontreranno Mattarella al Quirinale per un dialogo su passato, presente e futuro dell'Italia che andrà in onda in contemporanea anche su Rai Radio3. Nella serata del primo canale, "I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum" (ore 21.20), una celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e delle istituzioni. Tra gli ospiti: Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich. La collaborazione per i testi è di Maurizio De Giovanni, direttore musicale Leonardo De Amicis. L'evento è realizzato con il contributo di Siae. "Questo progetto è il coronamento di un percorso iniziato insieme alla Rai anni fa - ha detto il presidente della Società degli Autori Salvatore Nastasi -. Il filo conduttore sono gli artisti italiani che ci riempiono di orgoglio". Sarà una festa diffusa, che coinvolge, in collaborazione con Anci, tante piazze in tutta Italia, dove saranno installati maxi-schermi per seguire la diretta. "Sono circa 100 i comuni, capoluogo e non, che hanno aderito finora - ha spiegato Veronica Nicotra, segretaria generale Anci -. Ci saranno tante iniziative locali, con concerti e film, per invogliare i cittadini a partecipare". Rai 3 celebrerà la ricorrenza con "Passato e presente" (ore 13.20), "La biblioteca dei sentimenti, Speciale 2 giugno" (ore 15.25) e "L'Italia è Repubblica" (ore 16.15), uno speciale a cura di Rai Parlamento realizzato con materiali dell'epoca e testimonianze dei protagonisti. In diretta dalla Camera dei Deputati sarà trasmessa, inoltre, la cerimonia di premiazione del concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" (ore 17.00). RaiNews24 realizzerà uno speciale in cui seguirà, con ampie finestre informative, la diretta della parata dai Fori Imperiali. Rai Radio1 e i Gr seguiranno con numerosi servizi e speciali l'anniversario già nei giorni che precedono l'appuntamento.