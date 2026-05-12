Fermo per tentato femminicidio per l'uomo accusato di avere aggredito la moglie

TERNI, 12 MAG - E' stato sottoposto a fermo del pubblico ministero per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà l'uomo accusato di avere colpito a martellate la moglie su un bus nella zona di Stroncone. E' quanto appreso dall'ANSA. Si tratta di un operaio di 42 anni originario del Marocco dove aveva sposato la sua connazionale quarantatreenne. La coppia viveva a Terni. Il decreto di fermo è stato firmato dal procuratore di Terni Antonio Laronga sabato scorso subito dopo l'aggressione.