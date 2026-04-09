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Fermati due tunisini per apologia di terrorismo

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PALERMO, 09 APR - La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al martirio e pubblicato immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello stato islamico al posto della bandiera statunitense. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia.

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