Fermati due tunisini per apologia di terrorismo

PALERMO, 09 APR - La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al martirio e pubblicato immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello stato islamico al posto della bandiera statunitense. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia.