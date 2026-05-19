Femmincidio Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

ROMA, 19 MAG - La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere - chiuso in un sacco - da un dirupo. L'imputato, reoconfesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno affermato che l'omicidio "è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza".