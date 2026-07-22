MILANO, 22 LUG - Fedez resta in ospedale, all'Humanitas di Rozzano. L'artista era stato portato all'ospedale Fatebenefratelli due giorni fa poco prima delle 22 per problemi gastrointestinali legati alla riapertura di una vecchia ulcera. Dal Fatebenefratelli ieri è stato poi trasferito all'Humanitas dove già nel 2024 aveva fatto dei controlli.
Fedez resta ricoverato, ora è all'Humanitas
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