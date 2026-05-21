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Farnesina, tutti gli attivisti Flotilla verso Eilat, imbarco su charter Turkish

ROMA, 21 MAG - Tutti i partecipanti alla Flottilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l'imbarco sui charter Turkish. Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata a Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Ketziot e sono presenti in aeroporto.

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