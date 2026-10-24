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Farnesina, rimpatriate le cinque italiane fermate in Cisgiordania

ROMA, 24 OTT - Il rimpatrio delle cinque cittadine italiane fermate in Cisgiordania è avvenuto questa mattina. Lo ha reso noto la Farnesina. Funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv hanno potuto effettuare ieri sera una visita consolare presso l'aeroporto, in cui le connazionali sono apparse in buone condizioni fisiche. Durante la permanenza del funzionario consolare nella struttura aeroportuale, alle connazionali è stato consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari e tutte hanno potuto parlare telefonicamente almeno una volta con il proprio legale.

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