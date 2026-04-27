Famiglia nel bosco, Salvini 'per bimbi più socialità qui che a Roma e Milano'

PALMOLI, 27 APR - "Ogni giorno in più di lontananza dei bimbi da mamma e papà è un giorno perso, un giorno di sofferenza gratuita, inutile. Quanto alla socialità, i bambini avevano più socialità qui, senza televisione, telefonino e social network, che la metà dei bambini che vivono in centro a Roma e a Milano". E' il commento di Matteo Salvini alla 'casa nel bosco' di Palmoli, dove i tre figli di Catherine e Nathan vivevano fino al 20 novembre dell'anno scorso, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, sospendendo la potestà genitoriale alla coppia, ha disposto il loro trasferimento in una casa famiglia a Vasto dove si trovano tuttora. "Qui i bambini mangiano cose buone - ha detto Salvini tenendo in mano le uova fresche appena ricevute in dono dai genitori del bosco -. Sono più avanti culturalmente di tanti loro coetanei che magari sanno fare 7 per 8, ma non distinguono un animale da una pianta. E poi qui non siamo nel bosco...." ha detto girandosi intorno e rivolgendo lo sguardo verso il paese, poco distante. Gli ha fatto eco il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli: "Questa del bosco è una trovata giornalistica. Siamo a venti minuti da San Salvo e a trenta da Vasto". Poco prima di incontrare Catherine e Nathan, con i quali si è intrattenuto in una conversazione lontano dai microfoni nei pressi del casolare, Salvini ha trascorso del tempo in Municipio insieme al sindaco.