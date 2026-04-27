Famiglia nel bosco, Salvini 'bimbi lontani da 5 mesi è fuori dal mondo'

PALMOLI, 27 APR - "Stiamo approvando una legge, valida per il futuro, certo, che prevede che non ci sia una sola persona che fa scelte impegnative come queste, ma ci sarà un team di esperti. Però, intanto, questi tre bimbi stasera dormono lontani da casa e della legge a loro interessa poco. Quindi speriamo che maggio sia il mese giusto". Così Matteo Salvini ha detto ai giornalisti, a Palmoli, parlando della situazione della 'famiglia nel bosco' e, in generale, dei provvedimenti di allontanamento dei bambini dai genitori. Ai cronisti che gli facevano notare che i tempi per la famiglia di Palmoli 'sembrano allungarsi', Salvini ha risposto "per me già una settimana era troppo, cinque mesi è fuori dal mondo". "Ho detto loro che, pur essendo vicepresidente del Consiglio dei ministri, posso arrivare fino a un certo punto perché poi c'è l'autonomia della giustizia, degli assistenti sociali. Ho garantito loro che la maggior parte degli italiani li sostiene" ha aggiunto Salvini riferendo ai giornalisti della conversazione di circa un'ora avuta con Catherine e Nathan, che ha incontrato oggi pomeriggio nel loro casolare. "I gemelli non hanno festeggiato a casa il compleanno, che era a marzo, la bimba lo festeggia a luglio, siamo a fine aprile: anche basta!" ha detto poi Salvini parlando del tempo trascorso dai tre figli della coppia lontano da casa e, dal 6 marzo, anche dalla madre, allontanata dalla struttura protetta di Vasto dove i tre figli si trovano ormai da oltre cinque mesi, come disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila.