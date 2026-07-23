VASTO, 23 LUG - "Siamo in attesa di una decisione. Spero che questa famiglia possa ricongiungersi al più presto". Così l'avvocato della 'famiglia nel bosco', Simone Pillon, in vista della decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che oggi ha cominciato la camera di consiglio per decidere sull'eventuale ricongiungimento dei tre bambini con i loro genitori. Lo scorso 20 luglio sono state depositate le memorie di parte mentre il 25 giugno scorso è stata presentata la richiesta di riunire la famiglia da parte del legale. "Solitamente le camere di consiglio all'Aquila si sono tenute il giovedì, quindi può essere che il Tribunale stia decidendo in queste ore - aggiunge l'avvocato -. Credo sarà un'ordinanza articolata vista la mole delle prove e degli elementi nuovi da esaminare e non posso fare previsioni sui tempi o sui risultati. Ho fatto quello che dovevo sul piano professionale, offrendo a chi dovrà decidere elementi di grande rilievo. I genitori, da parte loro, hanno confermato con i fatti ogni impegno. Sono ottimista per natura".
Famiglia nel bosco: Pillon, 'speriamo in un ricongiungimento al più presto'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiFamiglia nel boscoVASTO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...