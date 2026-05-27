Famiglia nel bosco: Pillon, richiesta per costruire la nuova casa

PESCARA, 27 MAG - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', hanno presentato lunedì scorso la domanda di permesso per costruire la nuova abitazione al posto della 'casa nel bosco'. Lo ha annunciato il loro avvocato, Simone Pillon, augurandosi "che tutto questo contribuisca a dimostrare la serietà di intenti della coppia e a favorire il rientro dei minori in tempi brevi". "Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee - ha spiegato il legale -. Trattandosi di strutture in larga parte prefabbricate, è prevedibile una durata dei lavori di circa 6 mesi dalla concessione del permesso. Fino ad allora la famiglia continuerà a risiedere nell'immobile di Palmoli messo provvisoriamente a disposizione dal Comune".