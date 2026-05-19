Famiglia nel bosco: Pillon, i genitori si stanno trasferendo nella nuova casa

VASTO, 19 MAG - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', si stanno per trasferire nella nuova abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli. Ad annunciarlo è il loro nuovo avvocato, Simone Pillon, che questa mattina si è recato in visita per la prima volta alla casa famiglia di Vasto dove, da oltre sei mesi, sono ospitati i tre figli della coppia anglo-australiana. "Si stanno trasferendo - ha detto Pillon entrando nella struttura protetta -. Il trasloco è praticamente ultimato. Stanotte hanno dormito lì". Pillon questa mattina ha incontrato anche la Garante regionale per l'infanzia, Alessandra De Febis. "E' stato un colloquio molto franco, sereno - ha detto -, gli obiettivi sono gli stessi: riportare i bambini a casa". Intanto arrivano novità anche sul casolare nel bosco di Nathan e Catherine. "La casa sarà oggetto di interventi di sistemazione - prosegue il legale -. Ne sarà edificata una nuova, sullo stesso terreno. I lavori saranno relativamente brevi perchè si tratta di una costruzione con il materiale ecologico pre-fabbricato che ha dei tempi di realizzazione molto brevi. Nel giro di sei mesi sarà pronta. Ho parlato con l'architetto e, questa settimana, sarà ultimato l'iter burocratico e si potrà dare inizio all'intervento".