Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Famiglia nel bosco: il nuovo avvocato è Simone Pillon

PESCARA, 12 MAG - È Simone Pillon il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che proprio oggi hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Pillon è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Famiglia nel boscoPESCARA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...