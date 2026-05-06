PESCARA, 06 MAG - "Falso che la bambina del bosco sia assistita in ospedale dalla madre. Per lei solo visite di un'ora e sempre in presenza di un'educatrice'. Lo afferma la Garante nazionale per l'Infanzia, Marina Terragni, tornando a parlare su Facebook del ricovero della minore.
Famiglia nel bosco: Garante infanzia, per la mamma solo visite con educatrice
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