Famiglia nel bosco: Cantelmi, 'completeremo contro-perizia'

VASTO, 12 MAG - "Completeremo la contro-perizia". Così, all'ANSA, lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della cosiddetta famiglia del bosco, alla notizia della rinuncia all'incarico dei due legali Marco Femminella e Danila Solinas. Lo psichiatra prosegue il lavoro di analisi per contrastare l'elaborato depositato a fine aprile dalla psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnico d'ufficio del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La perizia è finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale dei coniugi. Lo scorso 28 aprile Cantelmi aveva definito l'elaborato "tanto logorroico quanto inconsistente, con una bibliografia ferma al secolo scorso, forse alla laurea della Ctu, caratterizzato da errori metodologici macroscopici e che contestiamo nel merito".