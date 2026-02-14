Giornale di Brescia
Italia e Estero

Famiglia minacciata fugge da casa popolare, presidio civile anti-occupazione

PALERMO, 14 FEB - La famiglia assegnataria dell'appartamento, nel quartiere Zen 2 a Palermo, è fuggita per paura dopo avere ricevuto minacce dai gruppi criminali che gestiscono il racket delle case popolari, facendo business sulla povertà. Ma per evitare che l'immobile di nuovo libero venga occupato dagli abusivi nella casa si è stabilito un presidio di legalità. Sacchi a pelo e coperte, l'assessore all'emergenza abitativa del Comune, Fabrizio Ferrandelli, ieri ha trascorso la prima notte nell'abitazione; con lui i docenti universitari Costantino Visconti e Gioacchino Lavanco e la giornalista Stefania Petyx. "Il presidio però proseguirà anche stasera e ad oltranza - spiega Ferrandelli - Non è escluso che possano aggiungersi altre persone, stiamo ricevendo adesioni anche dal consiglio comunale".

