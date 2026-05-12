Famiglia del bosco: dimessa dall'ospedale la figlia che era in cura

PESCARA, 12 MAG - È stata dimessa dall'ospedale la 'bimba del bosco' che era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per alcuni problemi respiratori. Secondo quanto si apprende la piccola, che è in buone condizioni di salute, raggiungerà ora la struttura protetta dove si trova insieme con il fratello e la sorella dallo scorso novembre, quando il Tribunale dei minori dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori.