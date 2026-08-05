BOLOGNA, 05 AGO - Il 10 agosto, in un laboratorio dei Ris di Roma, sarà acquisita la copia forense della bodycam di uno dei due agenti intervenuti la mattina del 19 luglio per immobilizzare Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto nel corso dell'azione, in via Svevo a Bologna. A disporre l'accertamento è la Procura bolognese, che indaga nell'ambito di un fascicolo per omicidio colposo, aperto a modello '45 bis', che coinvolge i due poliziotti e i quattro operatori della Croce rossa presenti quella mattina. Il difensore dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, che aveva di estendere la consulenza informatica sul cellulare d Fakir, anche ai video acquisiti dagli investigatori sulla vicenda, nominerà un consulente di parte, Gianni Spoletti, per partecipare all'accertamento tecnico irripetibile. La bodycam è di proprietà del capopattuglia, che l'ha accesa prima dell'intervento con il collega.
Fakir, accertamento per estrarre i dati dalla bodycam del poliziotto
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