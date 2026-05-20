Fa esplodere la casa, 39enne arrestato per strage nell'Oristanese

ORISTANO, 20 MAG - È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di strage il 39enne che domenica mattina a Terralba, nell'Oristanese, ha fatto esplodere la sua abitazione, distruggendola e provocando danni alla recinzione di una casa vicino, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei passanti. L'uomo è attualmente piantonato all'ospedale di Sassari, dove si trova ricoverato a causa delle ustioni riportate dall'esplosione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118, il 39enne avrebbe aperto due bombole di gas non collegate all'impianto domestico, saturando gli ambienti e successivamente avrebbe innescato con un accendino l'esplosione, rimanendo lui stesso coinvolto. Al momento non si conoscono le ragioni di questo gesto, ma il 39enne, già noto alle forze dell'ordine, vivrebbe una condizione di disagio legata anche a problemi con i familiari.