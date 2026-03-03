ExxonMobil invia missione tecnica per il ritorno in Venezuela
CARACAS, 03 MAR - La multinazionale degli idrocarburi statunitense ExxonMobil invierà nelle prossime settimane una missione tecnica in Venezuela per valutare un possibile ritorno operativo nel Paese sudamericano. Lo ha annunciato il vicepresidente senior Jack Williams durante una conferenza negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai principali media economici di Caracas. La delegazione analizzerà con il governo venezuelano le condizioni di investimento e le garanzie di tutela degli asset, già espropriati in due occasioni in passato. L'annuncio segna un cambio di tono rispetto a gennaio 2026, quando il Ceo di ExxonMobil, Darren Woods, definì il Venezuela "non investibile" in un incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. Washington lavora a un piano di rilancio del settore con la presidente ad interim Delcy Rodríguez, mentre la produzione resta attorno a un milione di barili al giorno.
