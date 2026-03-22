Exit poll Slovenia, liberali di Golob in vantaggio sul partito pro-Trump di Jansa

LUBIANA, 22 MAR - Il partito liberale del primo ministro uscente Robert Golob è risultato leggermente in vantaggio nelle elezioni parlamentari di oggi in Slovenia, superando il partito dell'ex primo ministro pro-Trump Janez Jansa, stando ad un exit poll. Il Movimento per la Libertà (Gs) di Golob avrebbe ottenuto il 29,9% dei voti, mentre il Partito Democratico Sloveno (Sds) di Jansa il 27,5%, secondo il sondaggio condotto per l'emittente televisiva privata Pop Tv.