BERLINO, 06 SET - Stando agli exit poll di Ard entrano nel parlamentino della Sassonia Anhalt i Verdi con il 9% e il Bsw di Sahra Wagenkneckt, che prenderebbe il 5 (soglia di sbarramento). La Linke prenderebbe il 9,5% e i socialdemocratici prenderebbero l'8%. I liberali sono dati al 2%.
Exit poll Sassonia-Anhalt, dentro Verdi con il 9% e Bsw con il 5
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...