LIMA, 07 GIU - Testa a testa alle presidenziali peruviane: secondo i primi exit poll diffusi dalla stampa locale alla chiusura dei seggi la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popular e quello progressista, Roberto Sanchez Palomino (Juntos por el Perù) sono praticamente appaiati. In leggerissimo vantaggio Fujimori con il 50,7%, su Sanchez con il 49,3. Nelle prossime ore arriveranno i primi dati ufficiali dello scrutinio.
Exit poll, in Perù testa a testa tra Fujimori e Sanchez
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