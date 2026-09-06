MAGDEBURGO, 06 SET - In Germania, stando agli exit poll della tv pubblica Ard, l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu, avrebbe preso il 18,5%.
Exit poll Ard, in Sassonia-Anhalt l'Afd trionfa con 44,5%, la Cdu al 18,5 %
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