Ex pm Siciliano si presenta in aula per Ruby ter, 'voglio vedere la fine'

MILANO, 28 MAG - "Voglio arrivare fino alla fine e convincermi che questa cosa ha avuto un inizio e poi una durata irragionevole, come accade per i processi in Italia, ma che finirà e che non sarà una cosa sospesa sulle nostre teste e che rimarrà sui nostri figli". Così ai cronisti l'ex procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano, in pensione da qualche mese, che stamani si è presentata nell'aula della seconda sezione penale d'appello per seguire, stavolta tra il pubblico, la prima udienza del processo di secondo grado sul caso Ruby ter, con indagini scattate 12 anni fa, nel 2014, e a carico di 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le cosiddette "ex olgettine", tutte assolte in primo grado, assieme a Silvio Berlusconi. La Cassazione, poi, ha accolto il ricorso della Procura per un nuovo processo. Oggi le difese di tre imputate, Ioana Amarghioale, Roberta Bonasia e Barbara Faggioli, hanno chiesto alla Corte di riaprire il processo e ascoltare una serie di testimoni, tra cui anche amici e ex fidanzati, su tre temi in particolare: i loro "rapporti" con l'allora premier, la sua "generosità" nelle "elargizioni" di denaro non per corromperle ma per "liberalità" e il fatto collegato che quelle "regalie" servissero per risarcirle dai danni di immagine del caso. Il sostituto pg Luca Poniz e il pm Luca Gaglio hanno chiesto di rigettare le istanze, chiarendo che due imputate a quei testi richiesti avevano già rinunciato in primo grado, mentre quelli chiesti da Faggioli "sono irrilevanti date le prove già assunte e si può decidere allo stato degli atti" nel processo per corruzione in atti giudiziari e false testimonianze, queste ultime già prescritte. L'unica delle imputate presenti in aula è Miriam Loddo, ex showgirl e "meteorina", una delle ex ospiti delle serate del "bunga-bunga" ad Arcore.