ISTANBUL, 21 LUG - Ozgur Ozel, l'ex leader del maggior partito di opposizione turco Chp che recentemente era stato rimosso dalla guida del partito, ha annunciato che fonderà una nuova forza politica. "Stiamo formando un nuovo partito e diventeremo il principale partito di opposizione con un ampio margine", ha detto Ozel che, secondo Ntv, all'inizio della prossima settimana presenterà ufficialmente la richiesta per costituire una nuova forza politica che dovrebbe chiamarsi "Nuovo partito". Secondo alcuni media, 82 deputati del Chp, su 135, seguiranno Ozel, andando a fondare un nuovo gruppo parlamentare che diventerebbe il principale nell'opposizione.
Ex leader opposizione in Turchia sfida Erdogan, 'fondo un nuovo partito'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiISTANBUL
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...