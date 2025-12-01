Giornale di Brescia
Ex Ilva, risarcimento di 21 milioni per Comune di Taranto

TARANTO, 01 DIC - La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna in sede civile nei confronti di Fabio Arturo Riva, erede di Emilio, patron dell'ex Ilva, e dell'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso, per i danni causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico e ha disposto che versino "in via solidale" circa 21 milioni di euro al Comune di Taranto, la somma di oltre 162mila euro all'azienda partecipata dei trasporti Amat-Kyma Mobilità e circa 116mila euro all'azienda partecipata per l'igiene urbana Amiu-Kyma Ambiente. Nella sentenza si citano anche le transazioni concluse "dalle condebitrici Ilva spa e Partecipazioni Industriali spa". I risarcimenti al Comune sono aumentati rispetto alla sentenza di primo grado del luglio 2022, quando il giudice civile Raffaele Viglione dispose un indennizzo di 12 milioni. L'ente locale e le partecipate, tramite l'avv. Massimo Moretti, avevano impugnato la sentenza in relazione alla quantificazione del danno. Nello specifico, la Corte d'Appello (presidente Anna Maria Marra, estensore Claudia Calabrese) ha condannato Riva e Capogrosso a pagare al Comune un indennizzo di 18 milioni di euro "a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di Taranto", circa 2,5 milioni oltre Iva "per danno patrimoniale subito dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città vecchia e Paolo VI", circa 500mila euro per il danno materiale subito dalle strutture scolastiche e 23mila euro per le spese di manutenzione del Plesso Gabelli. Il risarcimento del danno all'azienda Amat deriva "dai maggiori oneri e sostituzioni dei materiali uso", all'azienda Amiu per "i maggiori costi sopportati per le attività di spazzamento e lavaggio delle strade", per "l'implementazione del lavaggio stradale" e "per i costi sopportati per la dotazione delle tute integrali per i dipendenti".

TARANTO

