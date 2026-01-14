Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida

TARANTO, 14 GEN - Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo in concorso per presunte condotte di imprudenza, negligenza, imperizia e violazioni delle norme antinfortunistiche. Con decreto del pm Mariano Buccoliero è stato disposto un accertamento tecnico non ripetibile: l'esame autoptico, affidato alla medico legale Liliana Innamorato, con conferimento dell'incarico fissato per lunedì 19 gennaio in Procura e svolgimento presso l'ospedale Santissima Annunziata. Agli indagati è stato notificato l'avviso per la nomina di consulenti. Nel registro degli indagati ci sono due figure apicali, un capo area, un capo reparto, diversi capi turno, responsabili e tecnici della manutenzione meccanica, capi squadra addetti alla manutenzione e un preposto di una ditta dell'indotto. Una platea che copre l'intera catena organizzativa dell'impianto e che sarà esaminata dagli inquirenti per verificare profili di responsabilità nella dinamica dell'incidente. Salamida, dipendente di Acciaierie d'Italia, stava operando nell'area del convertitore 3 quando è precipitato dal quinto livello dell'acciaieria, compiendo un volo di circa sette metri. Secondo le prime ricostruzioni, era impegnato nella chiusura di una valvola di ossigeno su un camminamento dove erano state collocate pedane in legno, che si sarebbero aperte per cause da chiarire. Tra le persone offese figurano la moglie, il figlio minore, il fratello e i genitori.