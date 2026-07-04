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Evacuato a Washington il principale evento del 4 luglio, rischi violento temporale

WASHINGTON, 04 LUG - Gli organizzatori del principale evento di Washington dedicato ai 250 anni dell'Indipendenza dell'America hanno sollecitato il numeroso pubblico a evacuare il National Mall e a trovare "un adeguato rifugio" a causa del maltempo e del rischio di violento temporale. Lo riferisce Fox News, a poche ore dal discorso celebrativo del presidente Donald Trump.

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