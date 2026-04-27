Evacuata la scuola media Carducci all'Aquila, verifiche dopo lievi malori

L'AQUILA, 27 APR - È stata evacuata temporaneamente, in via precauzionale, la scuola media Carducci dell'Aquila dopo la comparsa di alcuni malori in diverse classi situate al pianterreno. Lo comunica la direzione scolastica in un avviso pubblicato in bacheca. I sintomi segnalati hanno riguardato in particolare tosse, irritazione delle vie aeree e bruciore agli occhi. Disposta l'uscita dall'edificio di studenti e personale, con contestuale richiesta di intervento ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, giunti sul posto per effettuare le verifiche. Dai rilievi non sono emerse anomalie né all'interno né all'esterno dell'edificio. Fin dai primi accertamenti è stata ipotizzata la possibile diffusione di una sostanza irritante, "verosimilmente riconducibile all'uso di uno spray urticante". Alcuni alunni hanno manifestato sintomi lievi, tra cui prurito alle braccia. Le autorità intervenute hanno confermato che "non sussistono situazioni di pericolo attuale" e che l'episodio è con ogni probabilità legato a un utilizzo improprio della sostanza all'interno del plesso. La direzione scolastica ha rassicurato le famiglie: "La situazione è sotto controllo". In via precauzionale, per la giornata odierna, tutte le lezioni pomeridiane extracurricolari non si svolgeranno.