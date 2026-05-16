ROMA, 17 MAG - La giuria italiana all'Eurovision Song Contest è composta dal produttore di eventi Angelo Bonello, dal maestro Enrico Cremonesi, dalla coreografa Dalila Frassanito, dalla giornalista Giorgia Belfiore, dalla speaker radiofonica Nicole Angelozzi, dalla giovane cantante Angelica Bove e da Roberto Paolillo del coordinamento artisti del festival di Sanremo.
Eurovision, Angelica Bove nella giuria italiana
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