Europee: Tajani, 'l'8-9 giugno è importante andare a votare'

ROMA, 01 GIU - "Sono stato 28 anni in giro per questi palazzi. Ora è importante l'8 e il 9 di giugno andare a votare, perché si eleggeranno i nuovi deputati al Parlamento europeo e, ricordiamoci, perché è importante? Perché l'80% delle leggi che approviamo in Italia sono frutto delle leggi che si approvano qui a Bruxelles. Si decide a Bruxelles e poi si trasformano in norme italiane alla Camera e al Senato": lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video registrato a Bruxelles e pubblicato sul suo account X, dove scrive: "Da 30 anni al servizio delle Istituzioni europee". "E per contare di più in Europa bisogna scegliere Forza Italia, perché Forza Italia è il Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo è il primo Partito che avrà il presidente della Commissione europea e il presidente del Parlamento europeo. Quindi è il Partito che dà le carte - prosegue il segretario nazionale di Forza Italia nel videomessaggio-. E allora, se vogliamo far contare di più l'Italia, dobbiamo avere più deputati europei di Forza Italia. Insomma, votare Forza Italia è anche un voto utile. Barra il simbolo e scrivi Tajani".