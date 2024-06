Europee: Pro Vita, camion vela per i candidati pro-life

ROMA, 04 GIU - "Se l'Europa cambia valori, tu cambia l'Europa". E' il messaggio per le prossime elezioni Europee che sta girando da oggi, e per tre giorni, su alcuni camion Vela su Roma e Milano, con l'indicazione ai cittadini italiani dei nomi dei candidati, oltre 50, che hanno già firmato manifesto di Pro Vita &Famiglia. "'L'ultima legislatura europea - afferma Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus - è stata devastante dal punto di vista dei valori e ha messo sempre più in pericolo la vita umana, la sua dignità, la tutela della famiglia, dei bambini e della libertà educativa dei genitori. Pensiamo all'aborto promosso come diritto comune da inserire nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o alla volontà di un certificato transfrontaliero di genitorialità per figli di coppie omosessuali, tanto per fare alcuni esempi. Il documento impegna chi lo sottoscrive - aggiunge - a: difendere la vita umana e contrastare l'introduzione dell'aborto come valore comune, sostenere un piano di supporto economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrastare l'utero in affitto, promuovere la libertà educativa dei genitori e opporsi all'ideologia gender a all'agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole; difendere i risparmi delle famiglie dalle politiche green fondate su un 'ambientalismo radicale anti-natalista; contrastare l'iper-sessualizzazione e l'iper-digitalizzazione dei minori con maggiore regolamentazione dell'uso di smartphone e dei social network".