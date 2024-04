Europee: domani e lunedì deposito contrassegni al Viminale

20090420-ROMA-POL-EUROPEE:SONO 93 I SIMBOLI ELETTORALI DEPOSITATI AL VIMINALE . Si sono chiusi oggi alle ore 16 i termini per depositare i contrassegni delle liste per le europee al ministero dell'Interno e i simboli presentati sono stati 93. Ora il Viminale dovra' vagliarli nell'arco di 48 ore per verificare quali sono ammissibili e quali no e successivamente ci saranno altre 48 ore di tempo per apportare eventuali modifiche al contrassegno. ANSA / ETTORE FERRARI / FRR