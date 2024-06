Europee: Bonaccini a Bruxelles con oltre 380mila preferenze

Il presidente del Pd e goveratore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vita all'istituto comprensivo Bosco, via Barchetta 2 a Campogalliano (Modena) per le Elezioni europee e per le amministrative di Campogalliano, 8 giugno 2024 ANSA/ Ufficio stampa Emilia Romagna ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK --- The president of the italian Pd and governor of Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, votes in Campogalliano (Modena) for the European elections and for the administrative elections of Campogalliano, 8 June 2024 ANSA/ Emilia Romagna press office HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK