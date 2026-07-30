CATANIA, 30 LUG - Un'attività stromboliana, con emissione di cenere che si disperde in direzione Nord Ovest, è presente al cratere Voragine dell'Etna. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico, che registra l'energia interna dell'edificio vulcanico, è su valori alti dalle 3.30 della scorsa notte. Le sorgenti sono localizzate nell'area dei crateri Voragine e Bocca Nuova a circa 3.000 metri sopra il livello del mare. L'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.
Etna, attività stromboliana alla Voragine ed emissione di cenere
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